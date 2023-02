Alexander Klerch: Das ist nicht neu. Ich habe zu Hause noch ein Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) von 1974. Da steht zum Beispiel, dass der nicht betreuende Elternteil das Recht hat, mit seinem Kind zu verkehren. Die nicht mehr gebräuchliche Formulierung bedeutet im Prinzip dasselbe, was wir heute mit Paragraf 1684 zum Umgangsrecht im BGB haben. Also dieses Recht auf Umgang gab es auch schon vor 50 Jahren. Und es konnte mit Ordnungsstrafen durchgesetzt werden, wenn es verweigert wurde.

Mir ist es wichtig, den Eltern deutlich zu machen, dass die gerichtliche Entscheidung in aller Regel das schlechteste Instrument ist. Weil sie in vielen Situationen dazu führt, dass einer in Anführungsstrichen gewinnt und einer verliert. In Kindschaftsverfahren steht aber ein Kind im Mittelpunkt und dazu passt gewinnen und verlieren nicht.