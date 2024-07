So ähnlich geht es auch der 41-jährigen Alica Weirauch. Sie ist Teil des Leitungsteams des Fritz-Theaters in Chemnitz. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem an der Deutschen Bühne Ungarn, ist sie seit nunmehr elf Jahren dort tätig. Bis heute hofft sie, dass sich kinderlose Frauen in der Gesellschaft mehr repräsentiert fühlen können: "Ich war so dankbar, wenn ich mal eine Dramaturgin oder irgendeine Frau gefunden hatte, die gesagt hat: Ich habe keine Kinder, ich will keine Kinder."