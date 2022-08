Studie Sachsen bei Bedingungen für Familienunternehmen ganz vorne

Auf den hinteren Ränge unter den Flächenländern landeten bei dem Ranking Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Die drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin wurden getrennt von den Flächenländern untersucht, weil sie laut den Autoren wegen struktureller Unterschiede nur schwer vergleichbar sind. Hier liegt Hamburg knapp hinter Berlin, Bremen schneidet schlechter ab. Ost- und westdeutsche Bundesländer seien im Ranking ähnlich verteilt, heißt es in der Studie. Das signalisiere, "dass die anfänglich dramatische ökonomische Spaltung in den Jahren nach der Wiedervereinigung weitgehend überwunden ist".

Die drei größten Familienunternehmen in Sachsen sind der Onlineseite kabelwirtschaft.de zufolge der Kommunikationsdienstleister Komsa in Hartmannsdorf, das Bahntechnikunternehmen Goldschmidt in Leipzig und der Werkzeugmaschinenbauer Trumpf in Neukirch.