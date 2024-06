Dirk Müller blickt von seinem Schreibtisch direkt in den Garten. Zeichnungen liegen vor ihm. Er ist seit mehr als zehn Jahren ein sogenannter Wappenkünstler. Der Blick in den Garten verrät, dass es sich hier nicht um die Residenz eines Adligen mit buchsbaumgesäumten Parkwegen handelt, sondern um einen Hinterhof in der Dresdner Neustadt. Dort wohnt Müller in einer Erdgeschosswohnung und dort betreibt er, ganz bürgerlich, seinen Wappenservice.