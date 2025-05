Welche Orten durchsuchte die sächsische Polizei im Mai 2025?

Neben dem Lehngut Halsbrücke haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes am Tag des KRD-Verbotes im Mai 2025 Wohnungen und Geschäftsräume in Döbeln, Dresden-Hosterwitz, Leipzig-Mockau und Rathmannsdorf in der Sächsischen Schweiz durchsucht. Dem LKA zufolge werden die Objekte wichtigen Mitgliedern und Geschäftspartnern des "Königreichs" zugeordnet.



Vor dem Verbot gab es eine weitere große Razzia gegen das KRD in Sachsen im Rahmen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden. 300 Beamte der sächsischen Polizei, der Bundespolizei und der Bafin durchsuchten im Dezember 2023 elf Objekte und stellten unter anderem mehrere Goldbarren und 60 Schuss Munition sicher.

Wie nutzte das KRD seine sächischen Besitztümer?

Peter Fitzek sanierte die Immobilien gemeinsam mit seinen Anhängern, so das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). So fanden 2023 im Schloss Bärwalde umfangreiche Arbeitseinsätze mit bis zu 100 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet statt.



In Halsbrücke lud man demnach mehrmals zu einem Tag der offenen Tür. Im Herbst 2024 fand dort ein mehrtägiger Arbeitseinsatz "Vision wird Tat" statt, wie das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der Linken im Sächsischen Landtag mitteilte.

Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

Was passiert mit den beschlagnahmten Immobilien?