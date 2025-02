Die fünfte Jahreszeit steuert in Sachsen auf ihren Höhepunkt zu. In vielen Dörfern und Städten ziehen ab dem Wochenende wieder bunte Wagen und kostümierte Menschen mit ausgealssen durch die Straßen. Gefeiert wird unter anderem in der Karnevalshochburg Radeburg, beim Skifasching in Oberwiesenthal oder beim Umzug zum Weiberfasching mit Kussfreiheit in Wittichenau. Auch in Königsbrück, Meerane und Bad Schandau wird jede Menge Trubel sein. Eine Auswahl an Terminen im Überblick von MDR SACHSEN.