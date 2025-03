Dass wegen Sicherheitsbedenken der Karnevalsumzug in Radeburg abgesagt werden könnte, war für Mirko Angermann nicht einmal in Bereich des Möglichen. Der stellvertretende Vorsitzende des Radeburger Carnevals-Club betont die lange Tradition der 5. Jahreszeit in der Heinrich-Zille-Stadt: "Seit 68 Jahren gibt es den Fasching in Radeburg. Jeder, der in Radeburg lebt oder im Radeburg aufwächst, ist irgendwie damit verbunden. Das geht schon in den Kinderkrippen, Kindergärten los. Der Karneval liegt in Radeburg einfach jedem im Blut. Das ist nicht mehr wegzudenken."