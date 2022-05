Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es in Sachsen erstmals wieder zahlreiche Demonstrationen zum "Tag der Arbeit". "Wir sind sehr froh, dass wir wieder live auf die Straße gehen durften", sagte eine Sprecherin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Rund 15.000 Teilnehmende wurden bei den traditionellen Maikundgebungen des DGB und anderer Gewerkschaften gezählt, unter anderem in Zwickau, Leipzig und Görlitz. Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) forderte in Leipzig eine gerechtere Lastenverteilung und Qualifizierungsmaßnahmen, um den Wandel in der Arbeitswelt zu bewältigen.

In Zwickau feierten die Gewerkschaften ein buntes Familienfest. IG-Metall-Vertreter Knabel war zufrieden. Bildrechte: MDR SACHSEN

Sachsens DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach und Daniela Kolbe, die auf getrennten Kundgebungen in Chemnitz und Görlitz auftraten, forderten Investitionen in die Zukunft. Dabei nahmen sie vor allem den Strukturwandel in der Lausitz in den Blick. "Der Strukturwandel in Sachsen muss gelingen", so Kolbe in Görlitz. Es gehe um gut bezahlte Arbeitsplätze mit Tarifbindung, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Sachsen. "Die ländlichen Regionen dürfen bei der Kinderbetreuung, der Bildung, beim Öffentlichen Personennahverkehr, bei der Gesundheitsversorgung und bei Freizeitangeboten nicht abgehängt werden."



DGB-Chef Schlimbach forderte in Chemnitz eine grundlegende Reform der Schuldenbremse in der sächsischen Verfassung. Die Schuldenbremse dürfe nicht zur Investitionsbremse werden, so Schlimbach.