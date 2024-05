Der sächsische Gewerkschaftsbund DGB hat auf den Mai-Kundgebungen das Lohnniveau in Sachsen kritisiert. Unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Bildungszeit" forderte Landesvorsitzender Markus Schlimbach in Dresden eine Tarifwende. Es sei ein Armutszeugnis, dass ein Tarifvertrag nur für 17 Prozent der Unternehmen und 43 Prozent der Beschäftigen in Sachsen gelte. Die Zeiten von Wild-Ost seien vorbei. Laut DGB richtet die geringe Tarifbindung in Sachsen einen Milliardenschaden allein bei den Sozialversicherungen an.