Um die Jahreswende 1523/24 wurde ein erstes Büchlein in Nürnberg gedruckt, das vier Lieder von Martin Luther enthielt. 1524 brachte der spätere Kantor in Torgau, Johann Walter, ein erstes Chorgesangbuch heraus, Luther schrieb das Vorwort, erinnert die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) an die Erstausgabe vor einem halben Jahrtausend. Seitdem singen Laien in Gottesdiensten Lieder in ihrer Volkssprache - ein grundlegender Unterschied zur katholischen Messe, wo das Singen der lateinischen Liturgie den Priestern vorbehalten blieb.

Bildrechte: picture alliance / Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa |

Warum der Reformationstag ein Feiertag ist

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Die vom damaligen Augustinermönch Martin Luther (1483-1546) um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus verbreiteten 95 Thesen gegen kirchliche Missstände und Widersprüche waren der Beginn einer christlichen Erneuerungsbewegung. Luther wollte die Kirche zum geistigen Ursprung zurückführen und verlangte Reformen, die letztlich zur Gründung der evangelischen Kirchen führten.