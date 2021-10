Am Sonnabend sind die Herbstferien in Sachsen gestartet. Die sächsischen Hotels rechnen mit vielen Gästen. Die Buchungen für die kommenden beiden Wochen sind laut regionalen Tourismusverbänden gut bis sehr gut. "Wir sind guter Dinge mit Blick auf Gästezahlen in den Herbstferien in Sachsen", sagt eine Sprecherin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS). "Inlandstourismus steht weiterhin hoch im Kurs."

In der Sächsischen Schweiz und dem Erzgebirge seien vor allem Ferienwohnungen und Pensionen gefragt. "Sie sind fast ausgebucht", so die Sprecherin der TMGS. Besser stehen die Chancen auf einen Städtetrip für Kurzentschlossene: Freie Betten gibt es in den Hotels in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Neu ist laut TMGS, dass einige Geschäftshotels coronabedingt ihre Zielgruppen angepasst haben und sich zunehmend auf Familien einstellen.

Staugefahr an Baustellen auf A72 und A4