Auf Tour mit der Dampflock "Wilder Robert"

Gerade für Kinder sind Maschinen das Größte! Wie wäre es mit einem Ausflug mit der Dampflock "Wilder Robert"? Vom 2. Weihnachtsfeiertag bis Silvester sowie am 2. Januar 2022 lädt die Döllnitzbahn zu ihren Dampffahrten ein. Die Fahrten beginnen ab Mügeln Bahnhof in Richtung Oschatz: 8:51 Uhr, 11:55 Uhr und 15:25 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der "Wilde Robert" vom Oschatzer Südbahnhof nach Mügeln 09:48 Uhr, 12:52 Uhr sowie 16:22 Uhr. Gehalten wird bei Bedarf an allen Unterwegsbahnhöfen. Die Fahrkarten sind am Fahrtag beim Zugpersonal erhältlich. Es sind keine Reservierungen möglich. Der Silvesterzug am 31. Dezember endet bereits 14:55 Uhr im Bahnhof Mügeln.

Die "Wilde Robert" ist eine der Schmalspurbahnen der Döllnitzbahn. Rund um die Feiertage gibt es etliche Sonderfahrten. Bildrechte: dpa

Eislaufen für Kinder auf dem Obermarkt Görlitz



Auch wenn der Schlesische Christkindelmarkt in Görlitz abgesagt werden musste, ist auf dem Obermarkt wie in den Vorjahren wieder eine Eisfläche aufgebaut. Allerdings dürfen dort nur Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ihre Runden drehen. Für Erwachsene ist Eislaufen hier tabu. "Das war uns wichtig, dass wir für die Gruppe von Menschen ein Angebot machen können, dass sie sich bewegen können. Gerade jetzt in der dunklen kalten Jahreszeit geht’s hier eigentlich um ein Sportangebot für junge Leute", sagt Benedikt Hummel von der Görlitzer Kulturservicegesellschaft. Wegen Corona gibt es strenge Auflagen für das Eislaufen inmitten der Görlitzer Innenstadt. Wer hier Schlittschuh-laufen möchte, muss seine Kontaktdaten dalassen. Am Verkaufsstand für Punsch gilt die 2G-Regel. Außerdem seien die Umkleidebereiche viel offener gestaltet als sonst, erklärt Hummel.

In Görlitz heißt es "Bahn frei" für Kinder bis 15 Jahre. Sie dürfen die Schlittschuhe anziehen und übers Eis gleiten. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Mit dem Smartphone auf Entdeckertour durch den Schlosspark Rammenau

Welches Geheimnis steckt hinter der Grotte im Park des Barockschlosses Rammenau? Welche Sagen erzählen sich die Leute über diesen Ort? Mit einer interaktiven Rallye auf dem Smartphone können Besucher diesen Fragen im Park auf den Grund gehen. Dazu kann am Parkeingang ein QR-Code gescannt und eine App heruntergeladen werden, erklärt Schlossleiterin Ines Eschler. Der sogenannte Actionbound-Rundgang funktioniert dann wie eine klassische Schnitzeljagd oder das Geocaching – nur dass er durch Medieninhalte auf dem Smartphone ergänzt wird. In kleinen Rätseln und Aufgaben ließen sich die Sehenswürdigkeiten des frei zugänglichen Parks so auf spielerische Weise entdecken, sagt Eschler. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag lässt sich die interaktive Schnitzeljagd mit einem Weihnachtsfestschmaus in den historischen Speisesalons des Schlosses verbinden. Das Schlossrestaurant bietet dazu ein großes Mittagsbuffet an. Spaziergang mit Info-Faktor: Im Schlosspark Rammenau können sich Besucher per Smartphone durch den Park führen lassen. Bildrechte: dpa

Mit der Dampflok ins Zittauer Gebirge

Die Zittauer Schmalspurbahn startete Mitte Dezember in die Hauptsaison über die Feiertage. Wie die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mitteilte, gilt der damit verbundene Fahrplan bis zum 2. Januar. Demnach fährt zwischen Zittau und Oybin corona-bedingt nur eine Dampflok zum Einsatz. Auf der Strecke wird auch der Speisewagen fahren. Zwischen Oybin und Jonsdorf verkehren die Züge mit Diesellok. Am 24. Dezember hält der Weihnachtsmann bis 13 Uhr wieder Überraschungen für Kinder bereit. Heilig Abend wird der Zugverkehr dann traditionsgemäß um 15 Uhr beendet. Für alle Fahrten mit der Schmalspurbahn gilt die 3 G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.

Weihnachtsspaziergang mit Gewinnchance in Dohna

Das Heimatmuseum Dohna bei Pirna hat für die kommenden Tage eine Stadtrallye durch den Ort vorbereitet. In einer der ältesten Städte Sachsens sind 15 Stationen eingerichtet und mit Informationstafeln versehen worden, berichtet Museumsleiterin Kathrin Penndorf. Sie wolle die Menschen mit der Rallye animieren, ein bisschen rauszukommen. Für den Stadtrundgang hat sie geschichtsträchtige Orte der Stadt ausgewählt und zu jeder Station Rätselfragen formuliert, die sich nur vor Ort beantworten lassen. "Wir wollen Plätze vorstellen, die auch Einheimische vielleicht noch nicht kennen", sagt Penndorf.

Die Rallye sei so gestaltet, dass sie auch für Familien mit Kindern interessant sei. Rund anderthalb Stunden müsse man für die Runde einplanen, erklärt die Museumsleiterin. Ein Flyer zum Rundgang kann auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden. Der enthält neben den Fragen auch einen Stadtplan, in dem alle Stationen verzeichnet sind. Letzte Station ist das Heimatmuseum. Dort kann der Zettel mit den Lösungen in den Briefkasten gesteckt werden. Bis zum 15. Januar sollen die Stationen aufgebaut bleiben. Danach würden unter den Rallyeteilnehmerinnen und -teilnehmern Preise verlost, zum Beispiel Kalender und Eintrittskarten.

Mit Drei-Gänge-Brotzeit auf Tour durch die Sächsische Schweiz

Wer nach Tagen in der gemütlichen Stube Lust aufs Draußen-sein verspürt, kann sich von Kristin Arnold aus Reinhardtsdorf auf aussichtsreiche Gipfel der Sächsischen Schweiz führen lassen. Bei der Wanderführerin lassen sich private Touren mit Brotzeit-Picknick buchen. Am liebsten ist Arnold mit Kleinstgruppen bis acht Personen unterwegs. Denn mehr passen für die gemeinsame Rast meist nicht in Schutzhütten oder auf die Felsplateaus. Im Rucksack tragen die Teilnehmer drei Gänge mit nach oben – von Arnold angerichtet ausschließlich mit Zutaten aus der Region. Damit sich das Picknick corona-konform mit Abstand genießen lässt, bekommt jeder eine eigene Brotzeitbox. Auch einen wärmenden Apfelpunsch hat Wanderführerin Arnold im Gepäck.

In vier- bis fünfstündigen Touren führt sie die Gäste dann auf linkselbische Felsen wie Kaiserkrone und Zirkelstein. "Da ist man schnell oben und kann weit in die Sächsische Schweiz blicken", sagt Kristin Arnold. Die Touren passt sie an die Wünsche und Kondition der Gruppe an. Meist führt sie die Gäste über aussichtsreiche Panoramawege. Auch für Wanderungen mit Kleinkindern hat sie Routen parat. Wer dagegen auf eigene Faust unterwegs sein möchte, findet auf der Internetseite des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz Vorschläge für lohnenswerte Winterwandertouren durchs Elbsandsteingebirge.

Für viele Menschen gehört der Besuch im Theater, der Oper oder im Ballett zu einem gelungenen Fest dazu. In Sachsen ist das in diesem Jahr so nicht möglich. Doch anstatt alle Vorstellungen abzusagen, gibt es einige Kulturveranstaltungen im Stream zum Anschauen zu Hause.

Angebote für Kinder

Das Theater der Jungen Welt in Leipzig hat eigens einen Online-Spielplan kreiert. Hier finden sich Stücke für Kinder wie "Das NEINhorn", "Alt mal kurz!", "Über Bethlehem ein Stern", "Frederick" und "Schule des Wetters: Schnee". Alle Infos zu den Streams und Live-Veranstaltungen sind auf der Website des TdJW zu finden.

Das Theater der Jugend Welt (TdJW) am Lindenauer Markt hat Stücke für Kinder und Jugendliche im Programm. Bildrechte: dpa

Auch interessant für Kinder ist das Angebot aus dem Theater Hof in Oberfranken: Hier wird am 23.12. das Stück "Der kleine Muck" uraufgeführt und kann dann 48 Stunden lang online nachgeschaut werden.

Angebote für Erwachsene

Wer aufgrund der Corona-Lage lieber nicht in eine Kirche gehen möchte, auf Krippenspiel, Gesang und Andacht aber nicht verzichten möchte, hat online eine Alternative: Zu Heiligabend wird die Christvesper aus Eilenburg übertragen.

Das Theater Hof bietet auf der Video-Plattform Youtube das Stück "Der Sturm" von Williams Shakespeare an.

Die Leipziger Oper hat ebenfalls ein Streaminggeschenk im Angebot: Ein Adventskonzert der Musikalischen Komödie mit dem Titel "Liebesträume und Weihnachtsklänge" wird aufgeführt. Die erste Ausstrahlung findet bereits am 18. Dezember 21 um 20.15 Uhr statt und bleibt bis Weihnachten (25. Dezember 23:59 Uhr) online.



Am ersten Weihnachtstag folgt ab 15 Uhr eine aktuelle Aufnahme der "Cenerentola" von Gioacchino Rossini in der gefeierten Inszenierung von Lindy Hume – mit dem Gewandhausorchester, der Mezzosopranistin Lena Belkina in der Titelrolle des Aschenbrödels Angelina und unter der musikalischen Leitung von Andrea Sanguineti.



Außerdem stehen noch zwei weitere Opern und Ballette aus Leipzig auf dem Programm: Verdis "Il trovatore", Wagners "Lohengrin" und Mario Schröders "Solitude". Alle Streams stehen ab dem 25. Dezember (15 Uhr) und Silvester (15 Uhr) für 48 Stunden zur Verfügung. Wenn der Besuch nicht in die Oper darf, kommt die Oper zu ihren Besuchern - in Form von Video-Streams, die die Oprer über die Feiertage anbietet. Bildrechte: imago/Westend61

Wer auf Tschaikowsky nicht verzichten möchte, findet außerdem einen Zusammenschnitt des Orchestre philhamonique de Radio France zu Tschaikowskys Märchenwelt in der ARD-Mediathek. Dort gibt es auch aufnahmen vieler weiterer Konzerte – von Kat Frankie über Iggy Pop und Nina Hagen bis Adele, Kraftwerk und Pink Floyd.

Ebenfalls in der ARD-Mediathek finden sich auch beliebte Märchen-Klassiker. Rund um die Uhr können Sie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Das Märchen vom goldenen Taler", "Das singende, klingende Bäumchen", "Schneeweißchen und Rosenrot" und viele alte sowie neu verfilmte Märchen anschauen.