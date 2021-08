Die Tourismusangebote in Sachsen sind vielfältig. Bildrechte: MDR/Rainer Weisflog/panthermedia/Imago/Westend61/Werner Otto/Hoch Zwei Stock/Angerer/Sylvio Dittrich

Viele Beherbergungsbetriebe in Sachsen melden zum Ferienbeginn eine überwiegend gute Auslastung, auch die Campingplätze haben wenig freie Plätze. Aktuelle Zahlen liegen zwar noch nicht vor, doch die Tendenz ist eindeutig, wie eine Umfrage von MDR SACHSEN bei Tourismusverbänden ergab. Dabei ist die Lage in den Regionen unterschiedlich - je nach Standort und Konzept. Vielerorts werde noch nicht das Niveau des Sommers 2020 erreicht, hat der Tourismusverband Elbland Dresden beobachtet. Was fehle, seien größere Reisegruppen, aber auch Radfahrer und Gäste aus dem Ausland. Die Saison sei allerdings durch den langen Lockdown erst im Juni gestartet.

Auslastung der Betriebe sehr unterschiedlich

Die Industrie- und Handelskammer Dresden meldet bei Hotels in Städten mit Ausrichtung auf Businesskunden bzw. Gruppenreisen eine eher geringe Auslastung. Diese rangiere derzeit häufig bei 40 bis 50 Prozent, was deutlich unter Vorkrisenniveau liege. Mittelgroße Häuser in den sächsischen Tourismusregionen, die eher auf Individualreisen aus seien, stünden dagegen mit 70 bis 80 Prozent Auslastung deutlich besser da.