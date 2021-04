In den vergangenen Monaten hat es in Sachsen vermehrt Beschwerden über zu hohe Fernwärmepreise gegeben. Laut Wirtschaftsministerium sind bei der Landeskartellbehörde entsprechende Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Neben den Preisen an sich werden auch die jährlichen Preissteigerungen kritisiert. Diese können die Verbraucher nicht nachvollziehen. Betroffen von der Beschwerde sind nach Ministeriumsangaben sowohl Versorgungsunternehmen in Sachsens Großstädten, als auch in kleineren Orten.