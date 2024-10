Dem Nachwuchs gehört am Mittwoch die academixer-Bühne. Die drei Newcomer Anissa Loucif, Max Beier und Mago Masin treten dort zum Kupferpfennig-Wettbewerb an. Das Publikum entscheidet, wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Cent gewinnt. Auch bei Slam vs. Kabarett am Donnerstag stimmt das Publikum ab, zu erleben sind Überraschungsgäste, darunter ebenfalls neue Stimmen. Mit Karli Comedy feiert die junge Leipziger Stand-Up-Comedy-Szene am Freitag ihr Lachmesse-Debüt.