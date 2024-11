Die Bundesanwaltschaft hat am frühen Dienstagmorgen acht Männer beziehungsweise Jugendliche in verschiedenen Orten in Sachsen und Polen festnehmen lassen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, werden die Beschuldigten dringend verdächtigt, einer inländischen terroristischen Vereinigung anzugehören. Die Festnahmen erfolgten demnach in und um Leipzig, in Dresden, im Landkreis Meißen sowie - im Falle des mutmaßlichen Rädelsführers im polnischen Zgorzelec, der Nachbarstadt von Görlitz.