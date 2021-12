Beschäftigte in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also Mitarbeitende in Behörden, Geschäften, in Supermärkten oder beim Friseur zum Beispiel, dürfen die FFP2-Maske nicht acht Stunden am Stück tragen. Das schreibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vor.