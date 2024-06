Der Verkehrsverbände in Sachsen ächzen derzeit unter den gestiegenen Kosten für Personal und Energie. Aus diesem Grund hat das Land seinen kommunalen Verkehrsverbänden zusätzliches Geld zugesagt. Das sächsische Kabinett habe den Weg für insgesamt rund 337 Millionen Euro für die Jahre 2024 bis 2027 freigemacht, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Dresden mit. Hierfür sei die Verordnung des Ministeriums über die Finanzierung des ÖPNV entsprechend angepasst worden.