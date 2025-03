Verkehrssünder Rund 370.000 Sachsen in Flensburg registriert

Rund 372.000 Sachsen haben einen Eintrag im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Wie aus den Daten (Stand: Januar 2025) hervorgeht, sind das etwa 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Fast drei Viertel waren Männer, knapp ein Viertel Frauen. Fahrerinnen und Fahrer aus Sachsen-Anhalt sind mit rund 165.000 Einträge registeriert, Thüringer mit rund 149.000 Einträgen.

Deutschlandweit hatten rund 10,1 Millionen Verkehrsteilnehmer einen Eintrag im Fahreignungsregister. Die meisten Einträge haben Fahrerinnen und Fahrer in der Altersgruppe 25-44 Jahre, gefolgt von den 45- bis 64-Jährigen.

Die meisten Punktesünder wurden in den einwohnerstärksten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg registriert. Die stärksten Rückgänge bei der Zahl der erfassten Personen gab es mit minus 3,1 Prozent in Hamburg und minus 2,8 Prozent in Berlin.