Ein von Abschiebung bedrohter Jordanier in Leipzig muss nach seiner Krankenhausbehandlung in Abschiebehaft. Das hat das Amtsgericht Dresden entschieden. Der 26 Jahre alte Mohammed K. hatte sich am Dienstag seiner Abschiebung widersetzt. Derzeit liegt er im Krankenhaus.

Der Flüchtlingsrat Leipzig hat am Freitag erneut ein Bleiberecht für Mohammad K. gefordert. Dazu wurde ein Aufruf zu Demonstrationen vor der Ausländerbehörde und der Universitätsklinik Leipzig gestartet, wo der Mann untergebracht worden ist. Am Freitag soll nach Auskunft des Flüchtlingsrates ein Gericht Abschiebehaft für den Mann angeordnet haben.

Der Mann sollte nach Information von MDR SACHSEN einen Ausbildungsvertrag bei einer Bäckereikette in Leipzig abschließen und lebt laut seinen Unterstützern seit sieben Jahren in Sachsen. Der Anwalt des Jordaniers will nach Informationen des Sächsischen Flüchtlingsrats erreichen, dass sein Mandant für die Dauer der geplanten Ausbildung in Deutschland geduldet wird.