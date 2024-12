Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist in Sachsen in diesem Jahr stark zurückgegangen. Bis Ende November wurden knapp 10.000 Frauen, Männer und Kinder registriert, wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte. 2023 waren es im gleichen Zeitraum noch mehr als doppelt so viele. Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Statistik nicht enthalten, weil sie einen anderen Status haben. Sachsens Innenminister Schuster führte den Rückgang vor allem auf die stärkeren Grenzkontrollen zurück.