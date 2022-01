Was die Zahl der Geflüchteten in den kommenden Wochen und Monaten angeht, könne man kaum eine Prognose treffen, sagt Sprecher Felber. "Ich habe den Eindruck, dass wir auf eine ähnliche Welle, wie wir die im Herbst hatten, mit den jetzt vorhandenen Kapazitäten ganz gut vorbereitet wären und über alles Weitere muss man dann reden, wenn es tatsächlich eintritt, weil wir auch nicht unendlich auf Reserve Plätze vorhalten können. Das sind ja alles auch Kostenfaktoren."

Dave Schmidtke vom Flüchtlingsrat glaubt allerdings nicht an einen Anstieg. Zwar hielten sich noch hunderte Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet auf, aber über die Grenze schaffe es kaum noch jemand. "Dadurch, dass die polnischen Behörden einen sechs Meter hohen Grenzzaun aufstellen und dann ist es natürlich auch extrem abschreckend, was dort an Nachrichten die Leute erreicht hat in den Herkunftsländern."