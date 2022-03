"Die Situation in Görlitz am Grenzübergang nach Polen ist ein unhaltbarer Zustand", erklärte Wöller. Er habe sich bereits mit dem polnischen Verkehrsminister in Verbindung gesetzt. Wegen technischer Probleme sei es jedoch noch nicht möglich, die Züge von Breslau in Polen nach Deutschland durchfahren zu lassen. Bislang müssen die Geflüchteten am Bahnhof der polnischen Grenzstadt Zgorzelec aussteigen und mit dem Bus an den Bahnhof nach Görlitz fahren. Wegen ungünstiger Zeiten übernachten viele Vertriebene in Zgorzelec. Wöller zufolge werde geprüft, ob die Güterverkehrsstrecke über Horka und Hoyerswerda für Personenverkehr zugelassen wird.