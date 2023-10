Berichte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International stützen die Schilderungen von Daryas Mohammed. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind den Angaben zufolge im Siedlungsgebiet Kurdistan im Irak eingeschränkt. So hätten Sicherheitskräfte der Regionalregierung bereits gewaltsam Proteste aufgelöst. Zudem würden immer wieder Journalisten festgenommen und attackiert. In der Rangliste der Pressefreiheit belegt Irak den 167. Platz von 180. Laut Amnesty International liegen außerdem Berichte über Misshandlungen von Gefängnis-Insassen vor.



Außerdem schwerwiegend für die Zivilbevölkerung ist die Wasserknappheit. Diese sei in den zurückliegenden Jahren so verheerend gewesen, dass insbesondere auf die Menschenrechte zur Gesundheit, Arbeit, Wasser- und Sanitärversorgung von Millionen Irakern in Gefahr waren. "Die irakischen Behörden versäumten es, den am stärksten Betroffenen und marginalisierten ländlichen Gemeinschaften angemessene Unterstützung zukommen zu lassen", heißt es in dem Bericht von Amnesty International dazu.