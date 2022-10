"Es ist so normal, wie es im Krieg sein kann", sagt diese Frau, während sie ihre Sachen in den Bus in Prag packt, um in ihre Heimat zu fahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Reporter von MDR Investigativ fahren nach Prag, um zu hören, warum die Menschen in ihre Heimat wollen. Mehrmals am Tag fahren Busse von dort in die Ukraine. "Wir haben uns daran gewöhnt. Es muss doch jemand in der Ukraine bleiben, deshalb fahren wir zurück", sagt eine Frau, während sie ihren Koffer in den Bus packt. Der Reporter fragt: "Ist bei Ihnen zu Hause in Poltawa alles ok?" Die Antwort: "Es ist so normal, wie es im Krieg sein kann. Aber eigentlich ist es normal, wir haben uns daran gewöhnt." Doch es gebe mehrmals am Tag Luftalarm und Flugzeuge kämen. "Aber trotzdem. Wir müssen gewinnen." Die Frau kehrt nach einem Tschechien-Besuch bei Verwandten in die Zentralukraine zurück.