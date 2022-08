Konkret wurde die Sparkasse Chemnitz benannt, die ihr Vorgehen demnach mit Vorschriften aus dem Geldwäschegesetz begründet. "Wir appellieren an die sächsischen Sparkassen, ihre Haltung zu überdenken", fordert der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth. "Es ist im Interesse aller, ukrainische Flüchtlinge zügig in unsere Gesellschaft und damit auch ins Wirtschaftsleben zu integrieren. Die BaFin hat deutlich gemacht, dass sie ein Abweichen von den gesetzlichen Regelungen im Falle der ukrainischen Geflüchteten nicht beanstanden wird. Das muss auch genutzt werden."

Für den Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen, Andreas Eichhorst, sind die Geldwäsche-Vorschriften grundsätzlich sinnvoll, wie er im Gespräch mit MDR SACHSEN betont. Doch es gehe aktuell vor allem darum, Menschen in Not zu helfen: "Die Sparkassen haben als öffentliche Institute eine besondere Verantwortung bei diesem Thema." Man müsse pragmatisch sein, so Eichhorst. Das Vorgehen sei für den Geflüchteten "dramatisch". "Wenn einer flüchtet, denkt er nicht an alles oder hat vielleicht anstatt eines biometrischen Ausweises nur einen alten."