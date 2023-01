Nach der Corona-Krise sind die Passagierzahlen an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Nach Betreiberangaben wurden im Jahr 2022 zusammen rund 2,4 Millionen Fluggäste gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 140 Prozent. Demnach habe sich nach den Angaben der Flughafengesellschaft die Zahl der Fluggäste mehr als verdoppelt . Vor der Corona-Pandemie hatten rund 4,2 Millionen Fluggäste beide Airports im Jahr 2019 genutzt.

Besonders kräftig hat der Flughafen Dresden zugelegt. Mit mehr als 841.000 Fluggästen legte er um 154 Prozent im Vergleich zu 2021 zu, als der Passagierverkehr coronabedingt zeitweise eingestellt wurde. Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren trotz Pleite der Fluggesellschaft Germania noch etwa doppelt so viele Reisende in Dresden abgeflogen oder gelandet. Auch der Flughafen Leipzig/Halle hat zwar mit rund 1,5 Millionen Passagieren ein Plus von 133 Prozent im Vergleich zu 2021 eingeflogen. Trotzdem blieb Leipzig weiter unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 mit rund 2,6 Millionen Fluggästen.