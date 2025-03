An den sächsischen Flughäfen gelten seit Sonntag die Sommerflugpläne. Damit bieten einige Fluggesellschaften mehr Verbindungen zu beliebten Urlaubszielen an.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Urlaubsziele ab Leipzig/Halle und Dresden

Vom Flughafen Leipzig/Halle aus können Reisende in Urlaubsregionen in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Mazedonien, Albanien sowie Rumänien und Ungarn starten.



Neu im Programm sind in diesem Sommer den Angaben zufolge Chania auf Kreta sowie Skopje in Mazedonien. Darüber hinaus soll es ab Ende April Flüge nach Tirana in Albanien, Bukarest in Rumänien und zwei Mal wöchentlich Flüge nach Varna in Bulgarien geben.

Vom Airport Dresden aus geht es beispielsweise an die Schwarzmeerküste, auf die griechischen Inseln, Mallorca und nach Ungarn. Neu im Programm Frühjahr/Sommer 2025 seien Flugreisen nach Barcelona in Spanien, Rom in Italien und Chalkidiki in Griechenland. Pro Woche sollen in Dresden bis zu 111 Flüge starten.

Weniger Ziele als in den Vorjahren

Insgesamt werden von Sachsen aus deutlich weniger Ziele angeflogen als im Vorjahr. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, werden mit Beginn des Sommerflugplans am Sonntag in Leipzig/Halle nur noch 29 Ziele in 13 Ländern angeboten. Im Vorjahr waren es 33 Ziele in 16 Ländern. Von Dresden aus geht es demnach zu 14 Zielen in sieben Ländern. Hier waren es im Vorjahr noch 22 Ziele in zwölf Ländern.

Konzernsprecher Uwe Schuhart sagte, Reiseveranstalter reagierten sehr schnell, wenn bestimmte Ziele nicht funktionierten. Insgesamt laufe die Erholung nach Corona im Vergleich zu anderen Ländern nur schleppend an.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Arnulf Stoffel