Laut Messungen des sächsischen Landeshochwasserzentrums vom Montagvormittag liegen fast alle Pegel der Flüsse und Bäche im grünen Bereich. Allerdings wird an der Schwarzen Elster bei Neuwiese in Richtung Brandenburg die Hochwassergefahrenstufe 1 gemeldet. Der Pegel lag knapp über zwei Meter, Tendenz fallend. Die erste Alarmstufe wird an dieser Stelle ab einem Wasserstand von 1,90 Meter ausgerufen. In Görlitz gilt an der Neiße gilt Alarmstufe 1. Dort wurden am Mittag 3,39 Meter Wasserhöhe gemessen.