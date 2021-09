Aufbauhilfe 144 Millionen Euro für Flutbetroffene in Sachsen

Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, erfolge die Verteilung der Mittel durch einen festen Schlüssel basierend auf den ersten Schadenserhebungen. In einem nächsten Schritt sollen nun Förderrichtlinien erarbeitet werden, damit die Hilfsgelder schnell an die Betroffenen ausgezahlt werden können. An der Rückzahlung des Sondervermögens beteiligen sich die Länder, indem sie bis zum Jahr 2050 Anteile am Umsatzsteueraufkommen an den Bund abtreten.