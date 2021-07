Der Bund beteiligt sich mit zunächst rund 400 Millionen Euro an den Soforthilfen für die vom Hochwasser betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen. Das teilte das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mit. Demnach schlossen die betroffenen Länder und der Bund eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung. Die notwendigen haushaltsrechtlichen Schritte würden unverzüglich eingeleitet. In Sachsen hatten starke Regenfälle am 13. Juli im Vogtland und im Erzgebirge sowie am 17. Juli in der Sächsischen Schweiz und in der Lausitz heftige Überschwemmungen verursacht.