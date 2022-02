Mit den bisherigen zur Verfügung stehenden Mittelm sei eine erhebliche Reduzierung der Schwarzwildpopulation nicht zu erreichen, begründete das Sozialministerium die Fördersumme auf Anfrage. Aktuell betrage die Aufwandsentschädigung für die Anzeige von verendeten Wildschweinen in den von ASP betroffenen Gebieten je 30 Euro. Auch für die Bergung und Beseitigung bekämen die Jägerinnen und Jäger nochmals 30 Euro pro Wildschwein.

Seit dem ersten ASP-Fall im Jahr 2020 wurden laut Sozialministerium in den Landkreisen Görlitz, Meißen und Bautzen rund 3.500 Tiere erlegt. Davon wurden 219 positiv auf das Virus getestet. Die Gesamtzahl der Schwarzwildpopulation in den aktuell betroffenen Gebieten werde auf mehrere Zehntausend geschätzt. Für die Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest sei "Verdopplung, besser noch eine Verdreifachung der bisherigen Entnahmezahlen erforderlich", so das Ministerium weiter.