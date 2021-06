Sachsen will Begegnungsstätten auf dem Land fördern

Sachsen will die Entstehung von Orten der Begegnung in ländlichen Regionen und in kleinen Städten fördern. Wie das Sozial- sowie das Demokratieministerium mitteilten, stehen dafür im Haushalt für dieses und nächstes Jahr insgesamt 7,4 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden sollen "Orte des Gemeinwesens" in Gemeinden mit weniger als 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Anträge können dem Ministerium zufolge Vereine, Träger, Kommunen und auch Einzelinitiativen stellen - etwa für die Schaffung oder Erweiterung eines Bürgertreffs.

Es sei wichtig "Orte der Begegnung und der Kommunikation für den gesellschaftlichen Zusammenhalt" zu fördern, so Sozialministerin Petra Köpping. Die Corona-Pandemie habe dem Thema Nachdruck verliehen. Viele Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten vereinzeln müssen. "Nun wollen wir helfen, dass die Menschen wieder Kontakte knüpfen", ergänzt Köpping.

Auch Orte, an denen politische oder digitale Bildungsarbeit im Vordergrund steht, sollen von der Förderung profitieren. "Wir knüpfen an die zahlreichen Initiativen von engagierten Bürgerinnen und Bürgern an und unterstützen möglichst in jedem Landkreis einen besonderen Ort", so Demokratieministerin Katja Meier. Als Beispiele nannte sie etwa verlängerte Öffnungszeiten einer Bibliothek oder die Wiederbelebung eines geschlossenes Kinosaals als Treffpunkt. Über förderfähige "Orte der Demokratie" soll eine Jury entscheiden.