Die Teichwirtschaften in Sachsen bekommen in den nächsten Tagen Fördermittel in Millionenhöhe ausgezahlt. Wie das sächsische Umweltministerium mitteilte, werden rund 2,5 Millionen Euro an 90 Unternehmen ausgezahlt. Mit den Geldern soll laut Ministerium der Mehraufwand für den Erhalt der Teichkulturlandschaft im Freistaat und Naturschutzleistungen honoriert werden.