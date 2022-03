Wegen Corona Sächsische Kinder häufig nicht fit für Schulanfang

Etwa jeder vierte Schulanfänger in Sachsen habe coronabedingte Einschränkungen in seiner Entwicklung, schätzt Dr. med. Melanie Ahaus. Die Kinderärztin beobachtet in ihrer Leipziger Praxis vielseitige Defizite vor allem bei Sprachentwicklung und Motorik. "Kinder kommen mit Übergewicht und zu schwacher Muskulatur, um den Ranzen zu tragen. Weil sie in der Pandemie zu wenig Bewegungsanreize hatten.



Meine Kollegen und ich beobachten auch geringere motorische Fähigkeiten. Bei der für die Schule wichtigen Feinmotorik hapert es beispielsweise an der Stifthaltung oder Kinder können nicht mit der Schere basteln", schildert Ahaus, gleichzeitig Sprecherin für den Landesverband Sächsischer Kinder- und Jugendärzte. Hinzu kämen "Probleme im Sozialverhalten, wie Ängstlichkeit, eingeschränkte Konzentration und geringe eigene Aktivität."