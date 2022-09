Hasinger soll das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) leiten, das in Görlitz und in der Nähe von Bautzen entsteht. Derzeit ist er Direktor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Die Forschungszentren sollen in den ehemaligen Braunkohlerevieren in Sachsen bis 2038 für mehr als 2,2 Milliarden Euro entstehen. Neben dem DZA in der Lausitz soll in Delitzsch bei Leipzig in der ehemaligen Zuckerfabrik ein Zentrum für Chemie-Transformation aufgebaut werden. Es soll von Peter H. Seeberger vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung geleitet werden.