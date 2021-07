Forum Corona Sächsischer Bürgerrat diskutiert die Folgen von Corona

Ich schätze das Engagement und die Beteiligung aller Teilnehmenden des 'Forum Corona' sehr. Alle Sächsinnen und Sachsen, die ihre Sichtweise in die Diskussion des Bürgerrates einbringen möchten, können dazu das Beteiligungsportal nutzen. So gestalten wir bürgerschaftliche Beteiligung auf vielfältigen Ebenen. Ich freue mich auf das Forum und bin gespannt auf die Ergebnisse.

Die Teilnehmenden des Bürgerrats wurden zufällig ausgelost und spiegeln in ihrer Zusammensetzung die Vielfalt der sächsischen Bevölkerung wider, teilte der Freistaat mit. Das erste Treffen am Sonnabend findet im virtuellen Raum statt und wird von Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und den Staatsministerinnen Katja Meier und Petra Köpping eröffnet. Die Teilnehmer können dann in einer Talk-Runde zu Corona und den Folgen in Sachsen Input für weitere Diskussionen sammeln.