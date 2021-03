Seit dem 22. März müssen alle Arbeitgeber in Sachsen ihren Beschäftigten einen kostenlosen Corona-Selbsttest anbieten, wenn diese mindestens an einem Tag der Woche in der Firma sind. Es sei denn, so schränkt das Sächsische Sozialministerium ein, es ist dem Unternehmen nachweisbar nicht gelungen, Tests zu kaufen oder die Preise der Tests lagen weit über dem marktüblichen Niveau.