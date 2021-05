Der ehemalige sächsische Bürgerrechtler Frank Richter ist in die SPD eingetreten. Das teilte SPD-Landeschef Martin Dulig am Dienstag mit. Richter gehört bereits seit 2019 als parteiloser Abgeordneter der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag an. Bis 2017 war er CDU-Mitglied.