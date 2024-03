In keinem anderen Bundesland arbeiten mehr Frauen als in Sachsen. 64,8 Prozent der erwerbsfähigen Frauen arbeiten in Teil- oder Vollzeit. Der Wert ist seit 2010 mit 54,6 Prozent mit kleineren Ausreißern immer weiter gestiegen. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.



Innerhalb Sachsens ist die Beschäftigungsquote im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 68,3 Prozent am höchsten. "Schlusslicht" ist Leipzig mit 60,6 Prozent. Auf den Chefposten sind Frauen weiter deutlich in Unterzahl. In Sachsen beträgt der Anteil an Frauen auf der "ersten" - also obersten - Führungsebene 35 Prozent, auf der zweiten Führungsebene 46 Prozent.