Fakten zum Internationalen Frauentag - Der Internationale Frauentag wurde 1910 von der II. Internationalen Konferenz Sozialistischer Frauen in Kopenhagen ins Leben gerufen.

- Er sollte die "klassenbewussten, politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats" nicht nur für das Frauenwahlrecht mobilisieren, sondern darüber hinaus auch die gesamte Frauenfrage beleuchten.

- Er wird jedes Jahr am 8. März begangen.

- In Deutschland ist der Internationale Frauentag in zwei Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, in den übrigen Bundesländern nicht.

- Weltweit ist der Internationale Frauentag in insgesamt 26 Ländern gesetzlicher Feiertag, darunter viele, die früher kommunistisch geprägt waren. Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund