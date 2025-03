Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Internationaler Frauentag Beschäftigungsquote von Frauen in Sachsen am höchsten

08. März 2025, 07:00 Uhr

Alle Jahre wieder wird am 8. März zum Internationalen Frauentag an die Rechte von Frauen erinnert. Auch in Sachsen ist eine völlige Gleichstellung von Mann und Frau noch nicht vollzogen. Frauen sind inzwischen zwar im Schnitt besser gebildet, arbeiten aber immer noch seltener in Führungspositionen als Männer. Dabei sind nirgendwo in Deutschland anteilsmäßig so viele Frauen beschäftigt wie in Sachsen. Mehr als die Hälfte davon arbeiten in Teilzeit.