Das Albert-Schwarz-Bad in Heidenau ist bereits am 1. Mai in die neue Saison gestartet. Bildrechte: Marko Förster

In Leipzig werden die Bäder voraussichtlich am zweiten Wochenende im Mai in die Saison starten. Die Eintrittspreise werden angehoben. In Chemnitz und Dresden soll die Freibadsaison am Himmelfahrtstag beginnen. Die beiden Städte wollen ihre Eintrittspreise stabil halten.