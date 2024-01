Die FDP ist seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag vertreten. Zwei Mal hintereinander scheiterte sie an der Fünf-Prozent-Hürde und befindet sich seither in der außerparlamentarischen Opposition. In Wahlumfragen kommt die FDP in Sachsen derzeit nur auf einen Durchschnittswert von 2,3 Prozent. Außerdem hat ihr langjähriger Vorsitzender, Holger Zastrow, in dieser Woche bekannt gegeben, dass er aus der Partei austritt.