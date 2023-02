Datenanalyse Viele Schulen freier Träger in Landkreisen Zwickau, Görlitz und Leipzig

In Sachsen gibt es neben den staatlichen Einrichtungen rund 240 Schulen in freier Trägerschaft. Diese sind sehr unterschiedlich im Freistaat verteilt. Familien, die in Ballungsgebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte wohnen, können in der Regel aus einer breit aufgestellten Schullandschaft mit verschiedenartigen Konzepten wählen. Aber auch in manchen Landkreise sind Freie Träger gut vertreten. Das ergab eine MDR-Datenanalyse. Zugrunde gelegt wurden die Schulzahlen des Statistischen Landesamtes Kamenz aus dem vergangenen Schuljahr.

Die allgemeinbildenden Freien Schulen in Sachsen verteilen sich unterschiedlich auf Landkreise und Großstädte. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Betrachtet man die absoluten Zahlen, dann liegen die meisten Freien Schulen in Dresden, Leipzig sowie dem Landkreis Zwickau und dem Erzgebirgskreis. Wenn man dazu die Zahl der Einrichtungen in Relation zu den Schülerzahlen setzt, die regional verschieden sind, zeigt sich ein etwas anderes Bild: Hier ragen zwei Landkreise mit einem besonders hohen Anteil Freier Schulen heraus. Im Landkreis Zwickau gibt es 0,93 Freie Schulen je 1.000 Schüler, im Landkreis Görlitz 0,9 Freie Schulen je 1.000 Schüler. Zum Vergleich: In Dresden sind es 0,65 und in Leipzig 0,53 Freie Schulen je 1.000 Schüler.

Der Landkreis Görlitz sticht mit besonders vielen freien Grundschulen heraus. Das liegt laut Siegfried Kost von der AG der sächsischen Schulen in freier Trägerschaft (AGFS) auch an dem Schulverbund der zweisprachigen Schkola, der im Dreiländereck aktiv ist. Die Schkola betreibt in der ostsächsischen Grenzregion allein vier Grundschulen.

Im Landkreis Zwickau gibt es in allen Schularten neben den staatlichen Einrichtungen auch freie Trägerschaften. Das gilt sowohl für Grundschulen als auch für Oberschulen und Gymnasien. Viel vertreten sind hier die Regenbogenschulen der DPFA-Akademiegruppe. Das Unternehmen betreibt in Sachsen derzeit fünf Grundschulen, drei Oberschulen und fünf Gymnasien.

Da sich die DPFA in Zwickau gegründet hat, gibt es hier viele ihrer Bildungseinrichtungen. "Die erste Regenbogen-Grundschule haben wir 2004 im Stadtteil Eckartsbach eröffnet, wo es einen Bedarf für eine weitere Schule gab", so DPFA-Sprecherin Anne-Kathrin Findeiß. 2016 kamen in demselben Stadtteil campusähnlich eine Oberschule und ein Gymnasium dazu.

Die Anzahl allgemeinbildender Schulen in freier Trägerschaft in Sachsens Landkreisen und Großstädten je 1.000 Schüler. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Gut ausgestattet mit Freien Gymnasien ist auch der Landkreis Leipzig. Besonders wenig Schulen in freier Trägerschaft findet man im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

In Sachsen gab es zwei Gründungswellen freier Schulen, wie Siegfried Kost von der AGFS erklärt. "Die erste gab es gleich Anfang der 1990er-Jahre, die zweite folgte, als staatliche Schulen massiv geschlossen wurden. Hier setzte sich die Gründungswelle mit weiterführenden Schulen bis in die 2000er-Jahre fort." Aktuell gebe es wenige Schulneugründungen. Das liegt laut Kost auch an dem angespannten Lehrerarbeitsmarkt.