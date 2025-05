Der alte Wehrleiter wollte nicht mehr, also hatte man in Wermsdorf eine kommissarische Wehrleitung eingesetzt. Das sei aber nur für 12 Monate möglich, sagt Bürgermeister Matthias Müller, und: "In diesen 12 Monaten hat sich leider hier rauskristallisiert, dass zum einen der Ausbildungsstand in der Breite nicht so vorhanden ist und es hat sich auch niemand gefunden, der die Wehrleitung übernehmen würde."