Die Freizeitparks in Sachsen bereiten sich trotz ungewisser Vorgaben im dritten Coronajahr auf die Saison vor. "Wir haben keine Tendenz, welche Einschränkungen es im Frühjahr zum Start geben wird. In die Planungen fließen auf jeden Fall die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre mit ein", sagte der Sprecher des Freizeitparks Belantis nahe Leipzig, Markus Langnickel. Zwei Jahre in Folge wurde der Park erst mit zweimonatiger Verspätung eröffnet. In diesem Jahr sollen am 26. März die Tore für Besucher öffnen.