Die Anhänger der Umweltbewegung Fridays for Future planen auch in Sachsen mehrere Aktionen zum globalen Klimastreik am Freitag. So soll in Dresden unter anderem am Nachmittag der Altmarkt "besetzt" werden. Unter dem Motto "1.000 Kreuzungen" sind die Menschen in der Landeshauptstadt zudem aufgerufen, coronakonform und dezentral beim Klimastreik mitzumachen. Insgesamt sind allein in der Landeshauptstadt acht Veranstaltungen angemeldet, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte.