An dem europäischen Glockenläuten von Kirchen und Domen als Protest gegen den Krieg in der Ukraine beteiligt sich am Donnerstagmittag unter anderem die Frauenkirche Dresden. Die Friedensglocke Jesaja, die größte Glocke im achtstimmigen Geläut der Frauenkirche werde um 12 Uhr ertönen, teilte die Stiftung Frauenkirche Dresden am Mittwoch mit.