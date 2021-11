"Schwerter zu Pflugscharen": Aufruf und Erkenngssymbol zugleich für die Friedensdekade. Bildrechte: dpa

Was ist denn eine Friedensdekade? - Die ökumenische Friedensdekade (Dekade = Zeitraum von zehn Tagen) findet immer in der Zeit vom drittletzten Sonntag des Kirchenjahres bis zum Buß- und Bettag statt. Der ist in diesem Jahr am 17. November.

- Die Idee stammt ursprünglich aus den Niederlanden.

- Sie wurde 1980 gleichzeitig von katholischen und evangelischen Kirchgemeinden in der BRD und DDR aufgenommen.

- Seit 1983 ist das Logo "Schwerter zu Pflugscharen" das Erkennungszeichen der Friedensdekade; der Aufruf stammt aus der Bibel (Prophet Micha, Kapt. 4, Vers 3).

- Im Mittelpunkt stehen stets die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung bewahren.

- Wegen der zeitlichen Nähe zum Gedenken an die Novemberpogrome der Nationalsozialisten 1938 gehört auch das mahnende Erinnern an die mörderische Gewalt gegen Juden zur Friedensdekade.